Malore sul sentiero, scattano i soccorsi in montagna

Malore in montagna, soccorsi in azione. L'allarme è scattato poco dopo le 10 di giovedì 24 giugno. Gli uomini del Sasu hanno raggiunto un escursionista colto da malore in località Lo Scoppio nel Comune di Spoleto. Sul posto due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria provenienti da Spoleto e Terni.

L'escursionista è stato caricato sull'elicottero e portato in ospedale.