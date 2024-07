Malmena, minaccia, rapina e terrorizza la compagna

La polizia di Perugia ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal gip di Perugia, nei confronti di un 32enne indagato per il reato di atti persecutori, lesioni personali aggravate e furto in abitazione nei confronti della compagna.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Perugia l'uomo minacciato, molestato e picchiato la donna con calci e pugni.

La donna, scrive la Procura di Perugia, "a causa delle continue minacce e molestie dell'uomo, effettuate anche mediante l'invio di messaggi e chiamate telefoniche, per timore di essere seguita e percossa, è stata indotta a interrompere la propria attività lavorativa". E ancora. "In un caso l'indagato ha alzato la maglietta alla compagna al fine di assicurarsi che quest'ultima non avesse avuto rapporti con altri uomini, umiliandola. Infine, in un'occasione, il 32enne, al termine di un'aggressione, le ha strappato dalle mani il cellulare e le chiavi di casa, impossessandosene".

Il giudice ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, il divieto di comunicazione e il controllo con il braccialetto elettronico.