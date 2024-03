Giornata delle malattie rare, in Umbria in campo una task-force specializzata: la lotta alla fibrosi cistica

Delle malattie rare, la Fibrosi Cistica, è quella più frequente con 1 malatto ogni 2500 nati. In Umbria una taskforce di medici e infermieri la combattono nel Centro regionale Fibrosi Cistica dell‘ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dove questa mattina il direttore generale della Usl Umbria 1, Nicola Nardella ha fatto visita accolto dal direttore del presidio ospedaliero, Teresa Tedesco, dal direttore del reparto, Guido Pennoni, e dal personale in servizio.Una visita per fare il punto sulle malattie rare nella giornata mondiale di queste patologie. In Umbria sono circa 80 i soggetti affetti da questa patologia - più del 50% adulti - e si ipotizza la presenza di 35.000 portatori sani. Nella Pediatria della Usl Umbria 1, nei due reparti di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino, viene effettuata inoltre la terapia enzimatica sostitutiva per alcuni pazienti affetti da malattie da accumulo lisosomiale, quali la malattia di Gaucher e la Mps IV o malattia di Morquio.

La fibrosi cistica

E’ una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. E’ dovuta ad un gene alterato, cioè mutato, chiamato gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona, la persistenza dell’infezione e dell’infiammazione polmonare, che causa il deterioramento progressivo del tessuto polmonare, è la maggior causa di morbilità nei pazienti FC. La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto fisico né alla nascita né in seguito nel corso della vita, per questo viene definita la “malattia invisibile.

Le malattie rare sono patologie che hanno una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Sono rare prese singolarmente ma, nell‘insieme, essendo oltre 7.000 quelle note, hanno una frequenza rilevante. Si calcola che solo in Italia ne siano affetti circa 1.500.000 individui, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo. Il 70% dei pazienti sono bambini.

Le malattie rare e la difficoltà ad avere farmaci

La maggior parte di queste patologie sono malattie metaboliche di origine genetica, seguite da sindromi malformative, malattie del sistema immunitario, malattie neurologiche e del sistema emolinfopoietico. Sono malattie di difficile diagnosi e spesso questa viene formulata tardivamente, solo dopo lunghi e costosi percorsi diagnostici. Per 43 malattie metaboliche ereditarie oggi si dispone dello screening neonatale allargato, che consente di fare diagnosi subito dopo la nascita e prevenire le manifestazioni invalidanti della malattia: attraverso la terapia farmacologica, quando questa sia disponibile o attraverso l‘utilizzo di una adeguata terapia dietetica. I farmaci per le malattie rare sono chiamati farmaci orfani, perché l‘industria farmaceutica, in condizioni normali di mercato, sarebbe poco interessata a produrre e commercializzare prodotti destinati a un esiguo numero di pazienti. La normativa europea (EMA) e italiana (AIFA) favoriscono, però, la sperimentazione e l‘immissione sul mercato dei farmaci orfani, attraverso fondi dedicati. I pazienti affetti da malattie rare godono della esenzione dal pagamento del ticket per i farmaci orfani e per le indagini diagnostiche appropriate per le singole patologie.