Malato e disorientato si allontana da casa: ritrovato dalla polizia

È stato ritrovato, nel primo pomeriggio di ieri (domenica 12 luglio), dal personale della Squadra Volante della Questura di Perugia che si era messo sulle sue tracce. Una storia a lieto fine per un 84enne perugino che, in mattinata, si era allontanato dalla propria abitazione per fare una passeggiata.

A dare l’allarme è stato il figlio che, non vedendo rientrare l’anziano genitore, aveva allertato la Sala Operativa denunciando la scomparsa. Immediate le ricerche condotte dai poliziotti che hanno pattugliato ogni area vicina al domicilio dell’uomo e nei quartieri più periferici.

Verso le 16.30 è arrivata la segnalazione della presenza di un anziano che si aggirava disorientato in zona via Settevalli. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti che sono riusciti a fermarlo in prossimità di una chiesa.

Dopo aver allertato i sanitari del 118 per verificare le condizioni di salute dell’anziano, i poliziotti hanno provveduto a contattare il figlio per rassicurarlo sul ritrovamento del genitore. Al termine di tutti gli accertamenti sanitari, l’84enne è stato riaffidato alle cure della famiglia.