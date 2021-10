Notti da incubo per la "malamovida" in centro. E i residenti pensano alla vigilanza privata

Cori da stadio in centro storico alle 3 di notte, consumo di droga e alcol sotto le telecamere di sorveglianza e vicoli trasformati in latrine. È il racconto dell’ennesimo fine settimana in centro storico a Perugia, partendo dalla parte alta, quella di Porta Sole e scendendo fino al Frontone o a San Francesco al Prato: una città in balìa di bande di giovani senza rispetto della città stessa e dei residenti, i quali protestano.

A Porta Sole, tra via Mattioli, via Bontempi e Piazza Piccinino dal venerdì alla domenica non si dorme. “Neanche l’installazione delle telecamere ha portato dei miglioramenti – racconta un residente – Prima bevevano e consumavano droga sui muretti, adesso si nascondono sotto l’angolo cieco della telecamera e continuano a bere, drogarsi e urinare. Quando non si nascondono alla telecamera tirano su i cappucci delle felpe”.

Nell’ultimo fine settimana sono comparse le forze dell’ordine, “ma sono passate delle pattuglie in divisa – prosegue il residente – e tutti i ragazzi che c’erano sono spariti in un attimo. Non sarebbe meglio fare questi servizi in borghese?”.

L’installazione delle telecamere è un passo avanti sul fronte sicurezza e tutela della città e dei residenti, “ma si deve fare di più - conclude il residente – Bisogna chiudere la ztl tutto il giorno per evitare il parcheggio selvaggio e intervenire sulla vendita di alcolici, soprattutto ai minorenni. Sono veramente tanti questi ragazzini con bottiglie in mano, ubriachi, svenuti, che vomitano ovunque. E così non può continuare”.

E riprende quota il progetto, privato, che prevede di ingaggiare società di vigilanza per servizi di portierato e sicurezza (esperimento già tentato l’estate scorsa, con un notevole decremento dei fenomeni di disturbo).