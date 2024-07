Urla, schiamazzi, droga e vicoli trasformati in bagni: in centro storico torna la malamovida

Una notte d’inferno fino alle 6 del mattino a causa della musica a tutto volume, schiamazzi, alcol e droga consumati sotto le finestre dei residenti. E a nulla serve telefonare: la Polizia locale era impegnata, le forze dell’ordine dicono che la competenza è della Polizia locale, al massimo si può chiamare l’Arpa per un controllo, ma non la sera.

E questo non sarebbe nulla, raccontano i residenti dell’acropoli, “se non che è ricominciato lo spaccio a tutte le ore in centro storico. Sono ricomparse anche facce che non si vedevano da tempo. C’è anche lo spacciatore con lo scooter che prende l’ordine al telefono e raggiunge il centro in pochi minuti”.

E poi il continuo via via di persone in via Mattioli, piazza Michelotti e anche nel cantiere di via Cesarei, con gruppi che nascosti alle telecamere hanno tirato cocaina usando lo schermo del cellulare, ubriachi urlavano e schiamazzavano fino al mattino.

E ancora gli atti di vandalismo, soprattutto sugli sportelli dei contatori del gas e dell’acqua esterni ai palazzi. Da poco riparati, sono stati forzati in buona parte e alcuni utilizzati anche come deposito momentaneo della droga, con lo sportello appoggiato e a disposizione del cliente che dopo aver pagato la dose se la va a prendere direttamente.

Insomma, i soliti problemi denunciati dai residenti: angoli trasformati in bagni all’aperto con urina e vomito, droga fumata o sniffata, partite di calcio con i sacchi della spazzatura, urla e schiamazzi.

“Il cittadino continua a segnalare gli illeciti, ma nessuno interviene. La gente vorrebbe dormire non avere dei sociopatici sotto le finestre di casa. Il centro non è nostro, ma non è pensabile neanche usarlo così” conclude un residente sconsolato. E questa sera, con ogni probabilità, si replica.