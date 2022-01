L'anziano e ricco zio d'America è morto di Covid, occhio alla mail truffa sull'eredità milionaria

Il lontano parente negli Stati Uniti o in Canada è morto a causa del Covid. Logicamente era molto ricco e ha lasciato investimenti e conti correnti che la premurosa banca è ben lieta di riconsegnare al legittimo erede, che guarda caso gli investigatori della banca hanno scovato proprio in Italia.

È la nuova variante della cosiddetta “truffa nigeriana”: per entrare in possesso dell’eredità del defunto, bisogna pagare il notaio, l’avvocato e qualche documento, ma cosa possono essere poche migliaia di euro a confronto di 78 milioni di dollari che stanno aspettando alla Royal Bank of Canada?

Quindi scatta la richiesta di fare un bonifico per anticipare delle spese e poi si potrà entrare in possesso del denaro.

La particolarità di questa variante sta nello sfruttare la pandemia, i morti provocati dal Covid-19, ma anche nella mail specifica per ogni probabile vittima. In ogni mail, infatti, cambia il nome del defunto, che ha proprio il cognome della vittima del raggiro, a differenza di altre mail del passato in cui i soldi venivano da una donazione dovuta solo al buon cuore del ricchissimo benefattore, senza legami di parentela.

Occhio alla mail, quindi e magari controllare se in famiglia c’è un anziano e ricco zio d’America.