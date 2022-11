Magione, incendio e danni: vandali scatenati nella notte di Halloween

Vandali scatenati a Magione: danni e anche un incendio appiccato ai giardinetti. A denunciarlo, con un post su Facebook, è il sindaco, Giacomo Chiodini.

"Amarezza e preoccupazione per l’inciviltà manifestata ieri notte da alcuni giovanissimi ai giardinetti di Magione, dove i festeggiamenti di Halloween sono sfociati in diversi atti vandalici che hanno richiesto addirittura l’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio appiccato a una rete da cantiere e propagatosi alle staccionate (appena rimesse a nuovo…) - scrive Chiodini - . L’accaduto sarà oggetto di denuncia. Peccato rovinare una festa così amata dai giovani con comportamenti inqualificabili come questi".