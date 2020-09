Lo storico Hotel Silvana di Magione diventa la casa degli anziani: servizi medici, alla persona e 16 camere

Da storico Hotel Silvana a una residenza per anziani autosufficienti gestita dalla società cooperativa Il Mosaico che da anni opera nel sociale, in particolare con servizi rivolti, fino ad ora, all’infanzia e all’adolescenza. La struttura è stata inaugurata alla presenza del sindaco Giacomo Chiodini.

Nell’edificio, tutto completamente rinnovato, sono presenti due camere singole e sette doppie ognuna con bagno privato, che consentono di ospitare fino a 16 persone, spazi comuni, e un ufficio per servizi accessori. È prevista, inoltre la possibilità d'inserire, limitatamente ai posti disponibili, anche due persone adulte di età inferiore ai 65 anni che, per particolari motivi di disagio oppure difficoltà, abbiano necessità di supporto socio-assistenziale, rendendo opportuno l'inserimento in residenza.

I Servizi compresi nella retta includono: l'accompagnamento e trasporto esterno della struttura presso presidi medici sanitari per usufruire delle più disparate cure mediche ma anche per accesso ai servizi pubblici quali ad esempio sportelli bancari o postali oppure per recarsi ad acquistare beni di prima necessità, servizio di animazione basato sull'organizzazione di attività ricreative nonché culturali collettive, giochi di gruppo e intrattenimento individuale. Servizi alberghieri comprensivi di vitto ed alloggio, servizi alberghieri quali la portineria, la pulizia degli ambienti e servizio di lavanderia, servizio di assistenza medica professionale di base, assistenza religiosa, linea telefonica a disposizione degli ospiti. Sussiste la possibilità di accedere ad altri servizi, esclusi dalla retta di base, come: podologo, parrucchiere/barbiere, fisioterapista, accompagnamento in strutture sanitarie per visite specialistiche richieste dal medico, possibilità di pernottamento limitato per parenti in visita, lavanderia per indumenti personali.

“Questo nuovo servizio – ha spiegato il vicepresidente della cooperativa Filippo Corbucci – amplia le nostre attività e si rivolge all'accoglienza, temporanea o permanente, di persone anziane autosufficienti over 65 di ambo i sessi, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. L'obiettivo principale oltre all'ospitalità e l’assistenza, è quello di promuovere l'autonomia di ciascun individuo, andando a creare una vera e propria integrazione all'interno di un sistema di comunità con una particolare attenzione al mantenimento delle relazioni familiari e con il contesto sociale esterno attivando e promuovendo momenti d'incontro”.