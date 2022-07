Scontro tra tre auto, in prognosi riservata la ragazza ferita

E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Perugia, la conducente di una delle tre auto rimaste coinvolte in un incidente stradale nei pressi di Magione. Lo scontro si è verificato nella serata di ieri, lunedì 18 luglio, in via Longo a Magione.

Una delle tre vetture si è ribaltata dopo l'impatto. Per soccorrere l'automobilista, 22 anni è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.