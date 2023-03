Magione, contro l'abbandono dei rifiuti istituita task-force di vigilanza ambientale: cresce la differenziata

Superato il 70% per quanto riguarda la raccolta differenziata e per la prima volta, con il nuovo “Regolamento della gestione dei rifiuti”, istituito il nucleo di vigilanza ambientale. Sono queste le due novità che arrivano dall'amministrazione comunale di Magione.

“I cambiamenti nella gestione della raccolta differenziata – ha spiegato Silvia Burzigotti, assessore all’ambiente del Comune di Magione – che in accordo con la Trasimeno servizi ambientali (Tsa) ha dato risultati molto positivi come dimostrano i dati della raccolta differenziata che ha raggiunto oltre il 70% dei rifiuti riciclati. Possiamo anche affermare che le novità sono ormai entrate a regime e molte delle difficoltà che ci erano state segnalate dai cittadini sono state in gran parte superate.”

La novità più importante introdotta con l'ultimo regolamento riguarda l’istituzione di guardie incaricate al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti. A loro compete chiarire e verbalizzare comportamenti corretti che saranno poi sanzionati dalla polizia comunale. "Per noi rimane comunque prioritario l’aspetto informativo, uno degli elementi su cui abbiamo puntato di più come amministrazione, in collaborazione con Auri e Tsa, allo scopo di favorire la riduzione dei rifiuti e il loro riciclaggio. Sono andati in questo senso gli incontri con la cittadinanza, le comunicazioni fatte attraverso social, testate giornalistiche, fino alla presenza dell’ecosportello dove è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie. Lavoriamo per far cessare l’abbandono di rifiuti. Purtroppo le discariche abusive sono una triste realtà.”

Al fine di agevolare ed ampliare la possibilità di conferimento differenziato dei rifiuti rivolto alle utenze TARI, e? istituito un servizio ausiliario e complementare alla raccolta domiciliare porta a porta, svincolato dal calendario di raccolta, attraverso l’installazione nel territorio comunale di riciclerie e di “Ecoisole informatizzate” ad accesso controllato e con la tracciabilità dei conferimenti per le frazioni di rifiuto seguenti: carta e cartone, plastica, frazione organica umida, residuo secco. Nelle ecoisole è possibile conferire anche metalli e depositare scatoloni sezionati in appositi contenitori collocati all’esterno dell’ecoisola.