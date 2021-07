Lavori straordinari sulla ferrata a Torricella e Passignano: strade interdette al traffico, la mappa dei cantieri

Disagi per gli automobilisti e i residenti di Magione e Passignano per almeno tre giorni. Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana (RFI spa) la Provincia di Perugia, con un’ordinanza, ha disposto dalle ore 17 del 19 luglio alle ore 6 del 22 luglio, l’interruzione temporanea del traffico lungo la strada provinciale 313 di Torricella, tratto via del Popolo-località Torricella di Magione per lavori di messa in sicurezza del passaggio a livello.Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 316/1 di San Feliciano e strada regionale 75 bis.

Sempre su richiesta di Rete Ferroviaria spa, la provincia di Perugia il 19 luglio provvederà ad emettere un’ulteriore ordinanza di interruzione al traffico, con efficacia dal 26 luglio al 30 luglio, lungo la Sr 75 bis del Trasimeno c/o Km. 35 + 100 Via Perugina località Passignano sul Trasimeno, per improcrastinabili lavori ai fini di garantire la sicurezza ferroviaria e la regolarità di esercizio nei pressi del passaggio a livello sito al Km 63 + 748 della Linea Ferroviaria Foligno – Terontola.