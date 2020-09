Ritorno a scuola, all'istituto Mazzini di Magione tutti in classe: sui trasporti le prime indicazioni

All’Istituto omnicomprensivo “G.Mazzini” di Magione tutti gli studenti torneranno dal 14 settembre a seguire le lezioni in classe in totale sicurezza. Lo ha annunciato la dirigente scolastica Lorella Monichini, che ha voluto mettere a conoscenza delle famiglie le misure adottate in ottemperanza alle norme stabilite dall’Istituto superiore di sanità.

Oltre ad assicurare la distanza di sicurezza tra gli alunni in classe sono state spiegate le norme comportamentali e organizzative contenute nel protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto che ognuno, per le proprie competenze, dovrà tenere al rientro a scuola. Tutti i ragazzi torneranno in classe per seguire le lezioni. Definiti punti di ingresso all’edificio diversificati per non creare assembramenti all’ingresso e all’uscita. Permesse anche le attività di scienze motorie, di preferenza individuali, con un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno due metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente.

La scuola ha comunque già predisposto il Piano per la didattica digitale integrata per rinforzare la didattica tradizionale e per sopperire ad una eventuale sospensione delle attività in presenza. L’assessore Maghini ha ricordato l’impegno degli uffici comunali in questi mesi e la stretta e proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche per consentire l’adeguamento delle strutture e l’acquisto di tutti quegli arredi e strumenti pensati non soltanto in vista dell’emergenza ma come potenziamento costante dell’Istituto. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, ancora alcuni tragitti da definire, ma il servizio verrà garantito nei termini indicati dalle normative e i ragazzi arriveranno a scuola dalle 7.55 alle 8.30 per poi uscire sempre scaglionati fino alle 13.55.