Tragedia all'autodromo, morto motociclista di 44 anni

Un motociclista è morto in pista all'Autodromo dell'Umbria, a Magione. Il pilota, 44 anni di Deruta, è finito contro il muretto dei box, uscendo da una curva. Il drammatico incidente si è verificato nella giornata di domenica 15 ottobre.

"Nel corso di un evento organizzato da promoter, in un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5". Lo rende noto l'Autodromo stesso, spiegando che si tratta di "una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità".

Sul posto, il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare. È intervenuto il magistrato di turno per coordinare gli accertamenti utili.a ricostruire la dinamica dell’incidente. "Cordoglio e commozione per la tragedia" viene espressa dall'Autodromo.