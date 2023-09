Magione, il vescovo Maffeis in aiuto del centro diurno che ospita persone fragili: la promessa e il corso arte terapia

Potenziare e rendere più accogliente il Centro diurno di Sant'Arcangelo che ospita soggetti fragili nel corso della giornata sia per attività sociali che per dare un aiuto alle famiglie che li accolgono. In prima linea, dopo la benedizione della struttura, l’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve Ivan Maffeis che ha annunciato l'impegno della comunità parrocchiale a rimbiancare tutta la struttura.

Le autorità religiose sono stati accolti dalla responsabile delle strutture residenziali e semiresidenziali del Distretto del Trasimeno, Caterina Magliocchetti, e, per il comune di Magione, dall’assessore all’Urbanistica, Vanni Ruggeri, e dalla consigliera residente della frazione Vanessa Stortini; gli ospiti hanno visitato la struttura aperta negli spazi un tempo occupati dalla locale scuola primaria. Il Centro accoglie, attualmente, per attività diurne, sedici utenti provenienti da diversi paesi del Trasimeno, con la possibilità di arrivare fino a venti. All’interno spazi per attività ricreative, artistiche e sala multimediale.

“Una struttura – ha spiegato la responsabile – in cui vengono proposti progetti adeguati che possano sviluppare competenze e abilità personali, perché ad ogni persona devono essere offerte occasioni ed opportunità espressive, relazionali, socializzanti adeguate alle singole soggettività.” A tale scopo, come hanno spiegato le operatrici che vi operano si è concluso da poco un progetto di arte terapia rivelatasi particolarmente efficace per consentire l’espressione di emozioni che, per molti degli ospiti, è difficile rendere verbalmente.