Magione: entra nel bar per rubare soldi, patatine e caramelle, ma viene sorpreso dal proprietario e inseguito dai Carabinieri

Tenta il furto in un bar di Magione, viene scoperto dal proprietario e inseguito dai Carabinieri: il complice riesce e fuggire, mentre lui viene acciuffato.

A finire sotto processo con l’accusa di furto aggravato, un uomo, difeso dall’avvocato Camillo Carini, “perché in concorso con persona allo stato ignota, al fine di trarne profitto, dopo aver reciso la recinzione dello stabili in cui è presente il bar tabacchi … e dopo aver divelto la finestra del bagno e danneggiato la porta d’ingresso e l’impianto elettrico” dell’attività commerciale “compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi custoditi, non riuscendo nell’intento a causa dell’intervento dei Carabinieri, allertati dal proprietario del locale, che lo inducevano alla fuga”.

All’imputato viene anche contestato la resistenza a pubblico ufficiale “perché al fine di assicurarsi l’impunità dal furto cercava di sottrarsi” ai Carabinieri “fuggendo a bordo di un’autovettura, insieme all’ignoto complice, tentando di speronare il mezzo militare che li inseguiva, prima di essere bloccato in prossimità di una rotatoria stradale”.

L’imputato veniva bloccato dai militari, mentre il complice fuggiva nella campagna di Magione, dove il furto era stato tentato nella notte del 27 marzo del 2017.