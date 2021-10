Anche a Magione scatta l'allarme furti in appartamento: le segnalazioni dei cittadini. Ladri incappucciati a caccia di bersagli facili

Sono giorni dificili nell'area di Magione, in particolare nelle frazioni che si affacciano sul Trasimeno, da un punto di vista della sicurezza. Una serie furti, più tentati che riusciti, hanno fatto scattare numerose segnalazioni sui sociale e denunce ai Carabinieri della locale stazione che hanno aumentato i controlli anche in chiave di prevenzione dei raid. Dalle testimonianze si evince che ad entrare in azione sono persone vestite di nero, con felpe con il cappuccio calato sulla testa.

Con complici poco distanti con auto pronte alla fuga. I colpi segnalati vanno tutti dalle 18 - appena fa buio - fino all'ora di cena - 20,30 -. I ladri di solito riescono a raggiungere le camere da letto - l'obiettivo principale - salendo da grondaie e forzando con un trapano gli infissi; una volta dentro la camera cercano subito di chiudere a chiave la porte principale per mettersi in sicurezza. Massima dunque attenzione e come sempre segnalare qualsiasi movimento sospetto o anomalie ai Carabinieri. Si sospetta che i malviventi prima dei controlli effettuino dei controlli nei pressi delle abitazioni per individuare i bersagli più facili.