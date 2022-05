Auto fermata nel cuore della notte, 18enne denunciato per spaccio

Diciottenne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Magione hanno fermato e controllato nel cuore della notte un'auto con a bordo cinque persone.

Il ragazzo, nel corso dei controlli, è stato trovato con 22 grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana in tasca. Il giovane è stato denunciato per spaccio. Uno degli altri passeggeri è stato trovato con 5 grammi di 'fumo' e segnalato alla prefettura come assuntore.