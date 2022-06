Magione. Controlli su strada funzionano, pusher insospettabile tradito dal nervosismo: sequestrato carico di coca

Sequestrati 22 grammi di cocaina, suddivisi in 31 dosi pronte per lo spaccio, che erano state nascoste in un vano creato ad arte nell'area cruscotto di un'auto, più precisamente la droga era stata occultata all'interno di due calzini messi dietro ai comandi del climatizzatore. Il sequestro è stato fatto dai carabinieri nel corso di un controllo su strada, Lo spacciatore ha attirato la curiosità dell'arma dato che alla vista della pattuglia ha subito cambiato strada. Una volta raggiunto, i militari hano voluto vederci chiaro sottoponendo a perquisizione vettura e conducente. L'uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Perugia è stato arrestato in flagranza di reato. Il giorno dopo è stato sottoposto al giudizio del Tribunale, processo per direttissima, che lo ha condannato a 2 anni con pena sospesa e 3mila euro di multa.