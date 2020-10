Coronavirus, positivo dipendente comunale a Magione: chiuse le sedi del Municipio

Ordinanza di chiusura al pubblico fino a sabato prossimo degli uffici comunali di Magione dopo la scoperta di un caso contagio rilevato tra i dipendenti. Già in isolamento precauzionali i colleghi entrati in contatto con la persona risultata contagiata. "Pur continuando la consueta operatività, le due sedi municipali di piazza Giovanni da Pian di Carpine 16 e via Dante Alighieri 2 saranno chiuse al pubblico da oggi alle ore 12 fino a sabato 24 ottobre compreso": ha spiegato il sindaco Giacomo Chiodini. Ad esclusione degli atti urgenti di stato civile e polizia mortuaria, i documenti e le istanze da inviare al Comune potranno essere trasmesse alla Pec comune.magione@postacert.umbria.it valida come protocollo. Sono in funzione sia le email che i numeri di telefono degli uffici. E' stata predisposta la sanificazione straordinaria dei locali delle sedi comunali.

