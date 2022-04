Morto nel Trasimeno, le ipotesi: caduta accidentale o malore

Un incidente o un malore. Sarebbero queste le ipotesi più accreditate per ricostruire la morte di un 70enne, finito ieri sera, venerdì 15, nelle acque del lago Trasimeno.

L'uomo è stato individuato vicino al pontile dell'imbarco dei traghetti di San Feliciano, già deceduto quando i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo. Dai primi acertamenti, l'uomo avrebbe riportato lesioni e contusioni, compatibili con una caduta accidentale, come se avesse sbattuto al suolo prima di finire in acqua. Da chiarire le cause del decesso. Per questo l'autopsia potrebbe contribuire a ricostruire l'accaduto. L'uomo viveva nel comune di Magione.