Coronavirus, bollettino di Magione: cresce ancora il numero dei positivi, due ricoveri

Cinque positivi in più a Magione in 24 ore. Il quadro sanitario per la città lacustre, una delle più colpite da questa seconda ondata di contagi, è il seguente: 87 attualmente positivi (+5) 33 guariti (+1), due le persone ricoverate e ancora 173 persone in isolamento volontario o contumaciale. Nel bollettino vanno insierite anche 4 classi scolastiche dove studenti e insegnanti sono in isolamento.

"Si ricorda - ha spiegato il sindaco Chiodini - alle diverse decine di persone in isolamento – fiduciario o contumaciale – che è possibile attivare il servizio di Misericordia Magione per la consegna a domicilio di medicine e generi alimentari. E' sufficiente mandare una email all'indirizzo misericordiamagione@gmail.com o contattare il numero 360333664. Grazie ancora ai nostri volontari"