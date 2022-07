L'auto si ferma vicino a una curva e lei si spaventa: 73enne soccorsa dalla polizia

Auto in panne vicino a una curva, traffico e scarsa visibilità. Una 73enne, spaventata, ha chiesto aiuto alla polizia. E' successo ad Agello, frazione del Comune di Magione.

Gli agenti Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia sono subito intervenuti. Hanno tranquillizzato l'anziana e hanno allertato il soccorso stradale per portare via l'auto rimasta in panne.

La 73enne ha ringraziato i poliziotti per l'aiuto nel momento di difficoltà.