Beni sequestrati e confiscati alle mafie, in Umbria sono 79 tra terreni, case e aziende

Beni sequestrati e confiscati alle mafie, c’è tempo fino al 15 dicembre per le domande di assegnazione. Il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al bando pubblicato il 31 luglio 2020 per l’assegnazione ai soggetti del terzo settore di beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata per il reimpiego per finalità sociali.

I beni immobili sequestrati e confiscati, in Umbria, in gestione sono 75, cui si aggiungono 4 aziende. I beni immobili assegnati sono 43 e 1 azienda. Sono 8 i comuni umbri interessati, come territorio, dalla confisca di beni che derivano in due casi da confisca di primo grado, 4 da confisca secondo grado e per 69 la confisca è definitiva. Di questi beni 31 sono destinabili 31 e 38 non destinabili. L’utilizzo coinvolge 30 enti per fini sociali.

La riapertura del bando si è resa necessaria “a seguito dell’ampio interesse manifestato per l’iniziativa, che ha trovato unanime consenso, tale da comportare l’esigenza di prevedere un più ampio termine per lo svolgimento dei numerosissimi sopralluoghi e per la predisposizione, da parte degli organismi interessati, delle progettualità mirate all’utilizzo dei beni confiscati, che saranno oggetto di valutazione per le successive assegnazioni” si legge in una nota dell’Anbsc.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato, quindi, alle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 e sarà possibile effettuare i sopralluoghi sino al 30 novembre 2020, avendone fatto richiesta entro il 20 novembre 2020.

Immobili in gestione in Umbria

Terreno - non definito 29 Terreno agricolo 13 Box, garage, autorimessa, posto auto 10 Abitazione indipendente 8 Altro 5 Magazzino, Locale di deposito 5 Appartamento in condominio 2 Altra unità immobiliare - non definito 1 Unità uso abitativo e assimilabile - non definito 1 Villa 1 Aziende 4

Immobili assegnati in Umbria 43