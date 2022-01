Fugge all'estero con la figlia, madre condannata dopo 13 anni per sottrazione di minore

Tredici anni fa aveva preso la figlia ed era scappata, tornando in Sud America, presso la sua famiglia. Oggi è stata condannata ad 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.

La donna era sparita dal 2009, portata via di casa dalla madre senza il consenso del padre e portata in Sud America. Da 12 anni, da quella mattina in cui andò a prendere la figlia a scuola, non trovandola, un uomo non ha più saputo molto della sua piccola, ormai divenuta maggiorenne. Per questo la madre, difesa dagli avvocati Ilario Taddei e Gianluca Colonni, è finita sotto processo per sottrazione di minore.

Secondo l’accusa la donna avrebbe “sottratto al genitore esercente la potestà … conducendola in località ignota e sottraendola alla cura e frequentazione del predetto genitore senza comunicazione di sorta”. La pubblica accusa aveva chiesto 1 anno e 6 mesi, senza sospensione della pena.

La difesa di parte civile, sostenuta dall’avvocato Sergio Zaro, aveva chiesto 150.000 euro di danni ed una provvisionale di 50.000 euro. Il giudice ha rigettato la richiesta di provvisionale e ha disposto che il risarcimento danni venga liquidato in separata sede dal giudice civile.

Dagli atti processuali era emerso che la madre aveva portata via la bimba quando aveva 6 anni, spostandosi dal Tifernate al Venezuela, poi nei Caraibi. Per lungo tempo il padre era rimasto senza alcun contatto con la figlia, salvo una telefonata.

I rapporti tra i due, che all'epoca vivevano a Città di Castello, dopo la separazione erano diventati tesi. Una situazione degenerata con la fuga, la sottrazione della minore, le denunce, le richieste alle forze dell’ordine e alla magistratura, per finire in un processo penale che si è trascinato per 13 anni.