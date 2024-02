Fa uso di droghe anche durante la gravidanza, niente differimento della pena per la madre con figlio piccolo

Figli in cella con le madri, l’esecuzione della pena detentiva può essere differita per la donna madre di bambini di età inferiore ad un anno, ma non sempre è così.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di una detenuta in considerazione del fatto “che alla richiedente era stata sospesa la responsabilità genitoriale per le gravi inadeguatezze genitoriali mostrate già durante la fase della gestazione”.

Secondo le carte del tribunale la donna, tossicodipendente, avrebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti” anche durante la gravidanza, non garantendo “al nascituro le cure necessarie per un suo sano sviluppo”.

La donna si sarebbe anche rifiutata “di intraprendere un programma terapeutico di disintossicazione in quanto ella non aveva avanzato alcuna richiesta al fine di ottenere un beneficio penitenziario di natura terapeutica”.