Madre e figlioletta accoltellate: la donna in terapia intensiva, fuori pericolo la bambina

È ricoverata in terapia intensiva, dopo un delicato intervento chirurgico, la 34enne marocchina, accoltellata nella notte, nella sua abitazione di Tuoro sul Trasimeno. Nell'aggressione, per la quale è stato arresto il compagno, è rimasta ferita anche la figlia di 5 anni della coppia. La piccola, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stata in braccio alla madre. L'accoltellamento si sarebbe verificato al culmine di una lite conseguente, si ipotizza, alla volontà della donna di interrompere la relazione.

Il presunto responsabile, mentre sul posto arrivavano carabinieri e 118, si era dato alla fuga. È stato rintracciato e fermato nel centro storico del borgo lacustre.