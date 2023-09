"La mafia mi vuole morta" e fugge con la figlia: a processo per sottrazione di minore

“La mafia mi vuole morta, mi hanno trovata e mi minacciano. Devo sparire”. Per la Procura di Perugia non sarebbe vero nulla e una donna finisce sotto processo per sottrazione di minore.

L’imputata, difesa dall’avvocato Pietro Gigliotti, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, con l’accusa di essere scappata con la figlia minore, impedendo così che si vedesse con il padre, con il quale la storia era finita da tempo.

Secondo la difesa della donna, testimone di giustizia, la cosca mafiosa l’avrebbe trovata e minacciata, seppure trasferita in Umbria sotto protezione, e quindi sarebbe stata trasferita in luogo più sicuro, in fretta, portandosi dietro la figlia.

Per il padre della bimba, assistito dall’avvocato Valeria Passeri, non sarebbe vero nulla e solo dopo un anno, grazie al Tribunale per i minorenni, avrebbe potuto incontrare nuovamente la figlia.

La Procura di Perugia ha indagato sui fatti e ha chiesto il giudizio nei confronti della donna. Dal Ministero però risultano atti che prevedevano lo spostamento della donna e della figlia a seguito di una minaccia da parte dell'ex di avvertire la cosca che la cercava. Il processo sarebbe nato dalla mancata comunicazione tra Procura e la struttura che gestisce i testimoni di giustizia.