Il nuovo parco oasi di Madonna Alta, Fratelli d'Italia: "Dal degrado ai bambini che giocano sicuri. Ora un monumento sulle Foibe"

"La miglior risposta è vedere i bambini al parco giochi e tante persone a viverlo anche in pieno inverno al posto di degrado e spacciatori". Il gruppo comunale Fratelli d'Italia promuove il piano di recupero dell'amministrazione comunale Romizi dell'area di Fontivegge dopo l'inaugurazione del nuovo parco Vittime delle Foibe, una vera e propria oasi dello sport all'aperto e collegato con tutto il quartiere di Madonna Alta. "Una grande opera di riqualificazione urbana dell'Amministrazione comunale e il miglior modo per onorare i nostri connazionali del confine orientale uccisi ed esiliati dall'odio dei titini. Ora il Comune dedichi un monumento alle vittime di quel genocidio" hanno suggerito gli esponenti di destra che definiscono un modello per la riqualificazion "che l'Amministrazione sta riproponendo in molti quartieri tra cui Ponte San Giovanni attraverso i fondi Pinqua".

Il parco anta 53000 metri quadri di superficie - con un raddoppio rispetto al passato- nuove e numerose piantumazioni, un'area ciclopedonale, percorsi per l'attività motoria per la socialità, aree attrezzate per cani, nuovi arredi strutturali, due campi da calcio, nuovi impianti di irrigazione, smaltimento acque, illuminazione e Videosorveglianza. "Da oggi i cittadini - hanno concluso dal gruppo Fratelli d'Italia - potranno vivere e riscoprire un parco urbano all'avanguardia, ambientalmente sostenibile anche sotto il profilo energetico e sicuro perche dotato di illuminazione e telecamere, da fruire in qualsiasi momento della giornata."