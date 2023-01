NUOVE APERTURE Il Mercato Contadino di Madonna Alta lancia Cucina Contadina: ecco dove mangiare a pranzo

Il mercato contadino di Campagna Amica festeggia il terzo compleanno in occasione del patrono di San Costanzo nella sede del mercato in via Madonna Alta 112. La novità sarà l'apertura della “Cucina Contadina”, un momento in cui sarà presentato il luogo dove si potranno gustare piatti contadini realizzati con il 100% dei prodotti del mercato, in pausa pranzo, durante un aperitivo in compagnia di amici o anche prendere prodotti pronti al banco gastronomia e gustarseli direttamente a casa o in ufficio. Il mercato sarà regolarmente aperto dalle 8.30 alle 15.

Per l’occasione, domenica 29 gennaio, oltre a fare la spesa, sarà possibile mangiare al mercato, con soli 5 euro un primo piatto e un bicchiere di vino o birra contadina, così da iniziare a scoprire quello che poi sarà possibile trovare ogni giorno durante la pausa pranzo e non solo. Sarà inoltre possibile degustare gratuitamente e acquistare anche il vero torcolo contadino di San Costanzo di Campagna Amica.

I mercati dei contadini di Campagna Amica continuano ad essere parte integrante dello scenario urbanistico e sociale delle città, in quanto luoghi dove soddisfare bisogni primari, attraverso relazioni dirette con i produttori, ma anche bisogni di socialità, di scoperta, di conoscenza, dove vivere esperienze multi-sensoriali, cioè luoghi di forte attrattività turistica.