IN BREVE | Madonna Alta, cerca di fare la spesa senza pagare... fermato e arrestato per un furtomadoin

Aveva prelevato alcune bottiglie di liquore rimuovendo i dispositivi antitaccheggio e poi le aveva nascoste all’interno dei vestiti. Una volta alla cassa, per sviare sospetti, aveva finto di pagare alcuni articoli con un bancomat, senza però riuscirci perchè non aveva soldi, e rinunciando all’acquisto si era avviato all’uscita con le bottiglie di valore nascoste nei vestiti. Il tentativo di fare la spesa senza pagare di un 30enne italiano non aveva fatto i conti con il vigilante che lo aveva fermato dopo averlo monitorato da tempo nel supermercato di Madonna Alta. Una volta arrivata la Polizia - hanno scoperto che l'antitaccheggio era stato tolto grazie ad un apribottiglie - è stato arrestato per il reato di furto aggravato.