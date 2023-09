Incidente stradale con feriti, sconta la pena con lavori di pubblica utilità al canile

Provoca un incidente con feriti e finisce sotto processo: dieci giorni di lavori di pubblica utilità per evitare di scontare la condanna.

L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Nicotra, è finito in tribunale con l’accusa di lesioni personali colpose a seguito di un sinistro stradale. Nello scontro il conducente dell’altra vettura era rimasto ferito.

In tribunale il difensore e l’imputato hanno chiesto la sospensione del procedimento con la richiesta di usufruire della messa alla prova, “consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività e l’attuazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l’attività di mediazione con la vittima del reato”.

Con l’istituto della “messa alla prova” l’imputato ha potuto svolgere attività “riparativa” del danno presso un ente che si occupa di assistenza di animali, ottenendo la sospensione del procedimento penale.