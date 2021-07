Perugia e la Questura in lutto per la morte del poliziotto Roberto Bentivoglio

Personaggio molto conosciuto, era andato in pensione da poco. Una breve malattia se l'è portato via

È morto dopo una breve malattia Roberto Bentivoglio, poliziotto per anni in forza alla Questura di Perugia e recentemente andato in pensione. Personaggio conosciuto e benvoluto, aveva passato gli ultimi anni di servizio lontano da Perugia, dove aveva tanti amici e interessi, dal motociclismo al modellismo fino al servizio come volontario nella Misericordia.