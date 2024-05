Lutto nel cuore di Perugia: addio a Nadia Belia, storica commerciante del Centro

In una giornata segnata dalla tristezza e dal dolore il Consorzio “Perugia in centro” annuncia la scomparsa di Nadia Belia e attraverso il comunicato del presidente del consorzio, Paolo Mariotti, emerge un sentimento di profonda tristezza per la perdita di una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità locale.

Mariotti racconta che Nadia non era soltanto una commerciante, ma una presenza attiva e determinata nel tessuto sociale della città. Il suo impegno nelle questioni del territorio, la sua partecipazione alle attività associative e il suo costante contributo al miglioramento del centro storico hanno reso il suo nome sinonimo di cambiamento positivo.

Ricordata dai colleghi per il suo spirito intraprendente, la sua creatività e la sua dedizione quotidiana, Nadia Belia lascia un vuoto difficile da colmare. Tuttavia, il suo impatto positivo rimarrà vivo nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei.

“In questo momento di profondo dolore ci stringiamo ai famigliari la ricordiamo con grande affetto inviando le più sentite condoglianze a tutti i cari che ne piangono la scomparsa. Grazie Nadia” conclude il presidente Paolo Mariotti.