Terni piange Carlo Liviantoni: non ce l’ha fatta l’ex presidente del consiglio regionale

E' morto, all’età di 78 anni, Carlo Liviantoni, politico di lungo corso non solo a Terni ma nel panorama regionale. Liviantoni, classe 1943, era da qualche giorno ricoverato in ospedale a Terni e le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore, fino al decesso. I suoi funerali si svolgeranno martedì alle 17 alla chiesa di San Francesco a San Gemini.

Nato a San Gemini, la sua carriera politica iniziò come consigliere nazionale della Dc e come segretario provinciale di Terni. Sempre con la Dc entrò come capogruppo in consiglio comunale. Poi l’approdo in Regione: eletto consigliere regionale nel 1985, divenne poi consigliere regionale dell’Ufficio di Presidenza, fino a diventare vicepresidente del Consiglio regionale. Assessore al turismo, cultura, istruzione e sport, poi presidente del Consiglio regionale, incarico confermato anche nel 2000.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Carlo Liviantoni - si legge in una nota del Partito democratico comunale di Terni - che è stato uno dei principali punti di riferimento dell'area cattolica popolare per Terni e per l'Umbria. Da sempre impegnato in politica, ha ricoperto ruoli di primo piano, anche nel Partito Democratico, di cui è stato esponente fino alla fine”.

"La notizia della morte di Liviantoni - spiega il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi - mi rattrista molto. Con Carlo se ne va un vero professionista della politica. Persona di grande spessore umano e culturale è stato per me un maestro quando entrati per la prima volta in Consiglio regionale nel 2015. Di lui mi colpì subito l’equilibrio e il grande senso delle Istituzioni. Lascerà un vuoto incolmabile anche come riferimento per la nostra città. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze".