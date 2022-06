Addio alla più amata e apprezzata poetessa umbra Patrizia Cavalli. Il ricordo di Antonio Carlo Ponti: un diario di amori e dolori

Patrizia Cavalli, era una grandissima poetessa. Se ne è andata a 75 anni in quella Roma che dai vent'anni era diventata la sua casa. Ma la verra terra d'origine è in Umbria, a Todi, dove è nata nel 1947. Aveva esordio nel 1974 con 'Le mie poesie non cambieranno il mondo', pubblicato da Einaudi, editore di quasi tutti i suoi libri, cui sono seguiti nell'81 è 'Il cielo' e 'L'io singolare proprio mio' del 1992, riuniti in 'Poesie (1974-1992). Nel 2020 era entrata nella cinquina del Premio Campiello con 'Passi giapponesi' (Einaudi. Supercoralli), la sua prima raccolta di prose con potenti immagini e stati d'animo. La sua ultima raccolta di poesie pubblicata da Einaudi è Vita meravigliosa (Einaudi) uscita nel 2020. E' considerata insieme a Penna la massima rappresentante della poesia in Umbria. Abbiamo chiesto al nostro Antonio Carlo Ponti di scrivere un ricordo su questa straordinaria donna, poetessa. Buona lettura.

di Antonio Carlo Ponti

La sentii al telefono nella primavera 1975, mentre preparavo i “Poeti Umbri” (Umbria Editrice) che usciranno a novembre grazie a Gastone Chellini della Tipografia Guerra. Patrizia, con Einaudi Editore, permise la pubblicazione di alcune poesie, dieci, tratte da “Le mie poesie non cambieranno il mondo”, 1974, una raccolta shock, ardita e secca, prosciugata alla Sandro Penna, e Patrizia non è un caso è dopo di lui la più pura voce lirica d’Umbra del Novecento, e fra le maggiori d’Italia. «Qualcuno mi ha detto / che certo le mie poesie / non cambieranno il mondo. / Io rispondo che certo sì / le mie poesie / non cambieranno il mondo».

«Eternità e morte insieme mi minacciano: / nessuna delle due conosco, / nessuna delle due conoscerò». E invece, cara Patrizia, la tua morte data nel solstizio d’estate, e l’eternità è segnata dalla notizia nei telegiornali, come un evento doloroso ma doveroso da ricordare. In seguito sono seguite altre raccolte di poesie, a conferma dell’alta tua vibratile liricità, fatta non di gola spiegata ma intimista, da contabile, un dare e avere, un diario di amori e dolori, amori diversi e dolori uguali.

Quindi, lasciando per un attimo i versi stringati e sferzanti, sovente autolesionisti, passasti alla prosa, calma, esitante e profonda, fatta di brividi e di

emozioni, di distese fantasie e di minute realtà. Una prosa solenne e nel contempo umile, con la forza della semplicità difficile. Un racconto compiuto con cautela, quasi danzante, appunto “con passi giapponesi” che è il titolo del supremo volume. Eri nata a Todi il 17 aprile 1947 e sei vissuta tutta la vita a Roma, sodale e sorella di Elsa Morante, che ti riempì d’amicizia incamminandoti nella gloria luminosa e precaria della poesia.