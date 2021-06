Perugia in lutto: minuto di silenzio in consiglio comunale per Luciano Campani

La città di Perugia è in lutto per la scomparsa del sindacalista Luciano Campani. Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dal consiglio comunale oggi (lunedì 28 giugno), quanto in apertura dell’assemblea il presidente Nilo Arcudi lo ha ricordato come una “figura importante del sindacalismo regionale”.

A nome del consiglio Arcudi ha così espresso "vicinanza alla famiglia del sindacalista e alla Cgil" ricordando il ruolo di Campani, operaio alla Perugina, quindi dirigente della Flai regionale e, di recente, Segretario della Lega Spi Cgil di Perugia, Corciano, Torgiano. I consiglieri hanno, quindi, osservato un minuto di silenzio.