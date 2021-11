Malore al lavoro, trovato morto in ufficio l'ingegnere Armando Fronduti

È deceduto ieri sera, nel suo ufficio, per un infarto l’ingegnere Armando Fronduti. Nato a Perugia il 22 aprile 1947, sposato, una figlia, laureato in Ingegneria civile a Roma; si è sempre occupato di edilizia, ambiente e territorio, è stato presidente della Confedilizia umbra dal 1979 (vicepresidente nazionale dal 1989 al 1993) ed è stato componente della Cta (Commissione tecnica amministrativa) regionale e membro dell’Istituto case popolari (Iacp). Anche membro del Cer (Comitato per l’edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici) e consigliere d’amministrazione dell’Agip-Gas. Ha pubblicato i volumi “L’equo canone e legislazione edilizia” (1978) e “Condono edilizio in Umbria: cosa fare” (1986). Forte il suo impegno dal 1997 per i proprietari di case terremotati. Impegnato in politica con è stato consigliere comunale di Perugia e consigliere regionale di Forza Italia. Fronduti è stato trovato morto ieri sera nel suo ufficio da una segretaria che ha visto la luce accesa prima della chiusura.

FORZA ITALIA - "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa dell'amico Armando Fronduti, esponente storico di Forza Italia sin dalla sua fondazione. Uomo delle istituzioni, nelle quali ha ricoperto i ruoli di consigliere regionale e comunale di Perugia, si è sempre speso anche per la crescita di Forza Italia sul territorio, rivestendo ruoli dirigenziali nel nostro movimento con dedizione e passione. Armando era anche un professionista molto stimato come presidente di Confedilizia Umbria. Ha pubblicato vari volumi sul tema edilizio e soprattutto ha messo tutto il suo impegno nell'aiutare i proprietari delle case colpite dal terremoto del '97, dimostrando una grande umanità. Ci mancherà la sua saggezza e i suoi consigli! Ciao Armando!",

Il presidente del consiglio regionale Marco Squarta - “Pur avendo dedicato gran parte del suo impegno alle tematiche dell’edilizia, dell’ambiente e del territorio,

Armando Fronduti è stato un politico lungimirante, attento alle dinamiche sociali e all’evoluzione del quadro politico, con un occhio sempre attento sulle materie legate alla casa, al lavoro e alla sicurezza. Fronduti è stato sui banchi di Palazzo Cesaroni dal 2008 al 2010, ha ricoperto l’incarico di vice-presidente della Commissione regionale contro le infiltrazioni mafiose ed ha fornito il proprio contributo ai lavori della Commissione economia e territorio”.