Lutto ad Assisi e alla Provincia di Perugia, addio a Pino Caputo, ex coordinatore della polizia provinciale

Lutto ad Assisi e per i dipendenti della Provincia di Perugia: è deceduto Pino Caputo che ha lavorato per tanti anni e nei vari uffici della Provincia, fino al 2014, e da ultimo con l’incarico di responsabile dell’ufficio coordinamento intercomprensoriale della polizia provinciale.

“Un cittadino di Assisi, attivo nella comunità, un professionista serio che ha svolto molteplici incarichi sia nell’Arma dei carabinieri che nella polizia provinciale e locale - ha affermato il sindaco e presidente dell'ente provincia Stefania Proietti- e a nome delle amministrazioni che rappresento oltre che a titolo personale sono vicina ai familiari, alla moglie, ai figli, ai fratelli: tutti, unitamente ai cittadini di Assisi e ai colleghi, esprimiamo il nostro dolore per la perdita di Pino.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi l’ha conosciuto, anche per la personalità che è stato, e il suo grande impegno pubblico e sociale, per questo il suo ricordo ci accompagnerà”.