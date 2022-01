Il lupo Bran non è più solo, la convalescenza nel centro di recupero in compagnia di Gea

Il lupo Bran, reucperato ferito da Wild Umbria non è più solo per la convalescenza. Nel Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone è adesso in buona compagnia, affiancato da Gea, una lupacchiotta anch'essa ferita e curata.

Le condizioni di Bran sono stabili, ma rimane sotto continua osservazione.

Anche la lupacchiotta Gea è costantemente monitorata.