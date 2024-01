Ferito e con un laccio al collo, Carabinieri e veterinari recuperano un esemplare di lupo ad Assisi

I Carabinieri del reparto Biodiversità di Assisi hanno recuperato un lupo ferito in località Catecuccio di Assisi. L'animale era stato avvistato già ieri a Porziano, ma i militari e il medico veterinario convenzionato Massimo Floris sono riusciti ad assicurarlo alle cure solo oggi.

Il lupo è stato recuperato all’interno di un’area privata, una corte contadina animata da galline e piccioni, e una volta sedato è stato immediatamente trasferito in clinica per le cure e le terapie del caso.

L’esemplare di Canis lupus versava, infatti, in condizioni biologiche piuttosto critiche e presentava un laccio sfilacciato al collo. Sono in corso indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri Forestali per accertare eventuali azioni illeciti in danno alla fauna selvatica.