Donna denunciata per aggressione a un uomo: a spingerla la 'ludopatia' della vittima

Una donna denunciata a piede libero per aver aggredito un uomo a Campello sul Clitunno. L'aggressione, secondo i carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini, potrebbe essere avvenuta a causa dei problemi di 'ludopatia' di cui sembra soffra la vittima.

"La dipendenza dal gioco d’azzardo - spiegano dall'Arma - è purtroppo una patologia che in determinati contesti può sfociare anche nella commissione di gravi fatti, talvolta molto gravi. In tale ottica assume valenza e particolare importanza l’attività di prevenzione svolta dai parenti e persone vicine al soggetto che soffre in tal senso. Il ruolo di tali cittadini più prossimi che si relazionano con le istituzioni locali (servizi sociali, personale sanitario e medici specialisti) è assolutamente la strada idonea da percorrere. Talvolta, laddove tale dinamica relazionale è di difficile costruzione, molti cittadini si rivolgono ai Comandanti di Stazione, capillari sul territorio, che fungono da 'cerniera istituzionale'. Tali attività rientrano tra le competenze 'sommerse' svolte dall'Arma, che però assumono una valenza sociale di estrema importanza soprattutto nell’ottica della prevenzione dei reati".