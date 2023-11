Lottizzazione di Montecastelli: condannata l'ex giunta, ma il risarcimento tagliato da 1 milione a 300mila euro

I giudici della Corte dei conti dell’Umbria hanno condannato sette amministratori pubblici a risarcire il Comune di Umbertide e la Regione di quasi 300mila per la gestione delle aree afferenti al Piano per gli insediamenti produttivi di Montecastelli nel Comune di Umbertide.

La Procura contabile aveva chiesto la condanna al risarcimento di 1.094.587,76 per un danno erariale a titolo doloso. Secondo l’accusa quella lottizzazione, dopo diverse varianti, gare d’appalto deserte, aziende fallite e lavori bloccati, sarebbe finita a due sole aziende del territorio, creando un danno per l’amministrazione pubblica.

La Procura ha contestato ai sette amministratori di aver attuato condotte illecite che avrebbero favorito le due multinazionali, mettendo in difficoltà “le piccole imprese del territorio”. Contestata anche la riduzione delle dotazioni territoriali come gli spazi verdi e i parcheggi, il cambio di destinazione d’uso di altre zone, che poi sarebbero state vendute alle due aziende, lasciando “senza attrattive per altre potenziali aziende e senza dotazioni territoriali”, con costi “eccedenti le entrate”.

I giudici contabili hanno accolto la tesi della Procura, ma hanno attuato un diverso calcolo erariale, abbassando la cifra da 1.094.587 di euro, decurtando le entrate e gli oneri di espropriazione, oltre al fatto che l’area è “dotata di tutte le aree cosiddette a standard richieste dalla normativa (ossia il verde e il parcheggio)” cambiando solo il proprietario, da pubblico a privato, e su quelle aree la Regione Umbria può ancora dire la sua.

Ne consegue la condanna al pagamento di 41.310,73 euro per ciascuno dei sette citati in giudizio, difesi dagli avvocati Michele Bromuri, Emilio Mattei, Francesco Augusto De Matteis, Alessandro Bovari e Lietta Calzoni, per un totale di 289.175,11 euro da restituire al Comune di Umbertide (al 66,08%) e alla Regione Umbria (al 33,92%).