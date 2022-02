Lotta alla pandemia di Covid, il Commissario D'Angelo: "Tra i migliori su vaccini, posti letto e tamponi eseguiti"

"Gli indicatori prodotti periodicamente dal Ministero della salute ci vedono tra le prime regioni italiane per i risultati della campagna vaccinale, per l’occupazione dei posti letto, per l’individuazione delle varianti del virus e per il numero di tamponi eseguiti": lo ha affermato il Commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo nel giorno degli operatori sanitari che si è svolto alla Sala dei Notari di Perugia. “Il sistema sanitario umbro, in questi due anni, è riuscito a garantire una risposta tempestiva ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini, come testimoniato dai principali" ha continuato D'Angelo " Come commissario ho avuto la responsabilità di prendere decisioni delicate ma sono sempre stato sostenuto da tutti gli operatori, di ogni ambito e disciplina, che si sono messi a disposizione in maniera encomiabile, con dedizione, umanità e professionalità. D’altro canto, nel contrasto al Covid hanno svolto un ruolo altrettanto importante i cittadini che con comportamenti individuali rispettosi delle regole, hanno consentito un graduale ritorno alla socialità evitando un sovraccarico sugli ospedali e sui servizi sanitari territoriali”.