Loggia Ungheria, per il giudice non c'è l'associazione segreta, caso archiviato. A rendere nota l'archieviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari è la Procura di Perugia con una nota: "Nella giornata di ieri il GIP presso îl Tribunale di Perugia ha ritrasmesso il procedimento relativo alle indagini sulla ed Loggia Ungheria. Con un decreto di oltre 120 pagine, particolarmente motivato ed articolato, ha ricostruito in modo completo e dettagliato l'intera indagine svolta, accogliendo integralmente la richiesta dell'ufficio e disponendo l'archiviazione per insussistenza delifipotizzata fattispecie delittuosa del delitto di associazione segreta prevista dalla legge AnseImi".

Secondo l’avvocato siciliano Amara, sentito dai pm milanesi che indagavano sull’Eni alla fine del 2019, della loggia avrebbero fatto parte circa 90 persone tra politici, ex ministri, magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, imprenditori e liberi professionisti. La Procura di Perugia, ricevuti i verbali di Amara dai colleghi di Milano, aveva quindi proceduto soltanto nei confronti di coloro che si era ‘autoaccusati’ di farvi parte, come lo stesso Amara ed il suo socio Giuseppe Calafiore.

Archiviata anche l'ipotesi di un'associazione per delinquere perché, scrive ancora Cantone, "si ritiene che non sia stata comunque provata l'esistenza di un nucleo organizzativo che potesse far configurare" il reato. Tutto quello che resta delle dichiarazioni di Amara è qualche singolo reato trasmesso per competenza a diverse procure. Oltre a possibili profili disciplinari per alcuni magistrati. "Con la Procura di Milano, con cui nel corso dei mesi si è mantenuto un costante e proficuo coordinamento investigativo, si è già fissata una prossima riunione di coordinamento sulle ulteriori indagini connesse da svolgere", conclude Cantone.