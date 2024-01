"Dove mettiamo mamma?", litiga con la sorella e la spintona: a processo per lesioni

I due figli, sorella e fratello, dovevano decidere come assistere l’anziana madre, ma è finita che la prima è finita in ospedale con una vertebra rotta e il secondo si è dovuto occupare del genitore.

Un uomo di 64 anni, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, è finito sotto processo con l’accusa di lesioni “perché nel corso di un diverbio familiare con la sorella, correlato alla gestione e collocazione abitativa della loro anziana madre, improvvisamente” avrebbe spintonato la sorella “facendola cadere rovinosamente a terra, con ciò facendole perdere momentaneamente i sensi e procurandole lesioni, frattura vertebrale amielica di L2, da cui derivava la necessità di ricovero urgente e di intervento chirurgico di vertebroplastica, nonché una malattia giudicata guaribile in un tempo superiore a 40 giorni con esiti da valutare in quanto non stabilizzati”.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche le aggravanti per aver commesso il fatto per futili motivi e in danno di un prossimo congiunto.

L’episodio avvenuto nella zona del Trasimeno il 9 dicembre del 2019. La sorella non ha sporto querela, ma date le lesioni il procedimento è d’ufficio. La difesa ha chiesto il giudizio abbreviato, condizionato all’audizione della donna rimasta fertia.