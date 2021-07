Umbertide, litiga con la madre e arrivano i carabinieri: scoperte le piante di marijuana nascoste in camera

Il 25enne è stato segnalato come assuntore. Denunciato un 36enne trovato con la cocaina

La lite con la madre fa scoprire le piante di marijuana nascoste in camera. E' successo a Umbertide. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione per una lite tra madre e figlio e hanno trovato l'erba. Il 25enne è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore.

I carabinieri hanno anche denunciato un 36enne di origine albanese, fermato in centro a Umbertide e trovato con alcuni grammi di cocaina in tasca.