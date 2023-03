Perugia, aggredisce la madre a schiaffi e pugni e poi i parenti con un coltello: denunciata

Aggredisce la madre a schiaffi e pugni e poi i parenti con un coltello: denunciata una 33enne sudamericana anche per la violazione dell'ordine del questore di Perugia di lasciare il territorio nazionale.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un'abitazione dopo la segnalazione di una violenta lite in famiglia. Una volta all'interno dell'appartamento hanno trovato la 33enne colombiana tenuta ferma dai parenti e in forte stato di agitazione.

I poliziotti hanno sentito i presenti, i quali hanno raccontato che la donna, presentatasi a casa della madre in stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, dopo un’animata discussione con quest’ultima, l’aveva aggredita percuotendola. L’intervento dei familiari presenti aveva poi consentito di sedare la lite.

Quando la situazione era sembrata essere tornata alla calma, la 33enne aveva impugnato un coltello da cucina e iniziato a minacciare le persone presenti. Nel tentativo di contenere la furia della donna e di disarmarla, alcuni familiari erano rimasti feriti alle mani.

Dopo aver fatto intervenire il personale sanitario per le cure del caso, gli agenti hanno accompagnato la donna in Questura dove hanno proceduto alla sua identificazione. Dagli accertamenti, è emerso che la 33enne non aveva rispettato l'ordine del questore di lasciare l'Italia.

La 33enne è stata denunciata per i reati di lesioni personali aggravate e inottemperanza all’ordine del Questore. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.