Litiga con la compagna poi se la prende con i poliziotti: denunciato 49enne

Prima litiga con la compagna poi se la prende con i poliziotti. E' successo a Sant'Erminio, dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti per una lite tra fidanzati. A chiamare il numero unico di emergenza la donna, 54 anni, che temeva che la lite in corso tra loro due potesse degenerare.

All'arrivo degli agenti, la discussione sembrava essersi ricomposta. Mentre i poliziotti parlavano con la donna, sulle scale del condominio si è affacciato l'uomo, un 49enne con diversi precedenti, che in palese stato di ebbrezza, ha iniziato ad urlare e ad inveire contro gli, minacciandoli e rifiutandosi di esibire un documento di identità. Bloccato non senza difficoltà, ha continuato a inveire e minacciare gli agenti finché non è stato portato in questura per completare gli accertamenti. Alla fine è stato denunciato per minacce, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.