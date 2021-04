Perugia, lite in centro storico: polizia e 118 sul posto

Lite in via Mazzini, in centro storico a Perugia, nel tardo pomeriggio di giovedì primo aprile. Sul posto la polizia e un'ambulanza. Il 118 ha soccorso un ragazzo rimasto a terra. Al vaglio degli agenti della Questura di Perugia le immagini delle videocamere di sorveglianza del centro storico della città e le testimonianze dei presenti per chiarire la dinamica dei fatti.